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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 7/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 7/05/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 7/05/2026 è stato pari a 4,99 miliardi di euro, in deciso ribasso (-23,46%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 6,52 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,73 miliardi.

Tra i 809 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 354, mentre 410 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 45 azioni.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
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