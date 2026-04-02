Datrix, Banca Akros conferma Buy: riposizionamento si traduce in profilo più efficiente

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato la raccomandazione "Buy
" e il target price a 2,50 euro
per azione (upside potenziale del 55%) su Datrix
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, dopo che ha chiuso l'esercizio 2025
con quello che gli analisti descrivono come "un mix di attività ora strutturalmente orientato verso attività native dell'IA a margine più elevato
, ponendo le basi per una redditività più stabile".
"Il forte miglioramento dell'EBITDA rettificato, la riduzione dei costi operativi e la focalizzazione disciplinata sui segmenti premium e scalabili indicano che il riposizionamento attuato nel 2025 sta iniziando a tradursi in un profilo operativo più efficiente
", si legge nella ricerca.
Guardando al futuro, Datrix prevede che il 2026 sarà un anno di consolidamento delle azioni implementate nella seconda metà del 2025, con una continua attenzione alla redditività, alla generazione di cassa e alle partnership sia sul mercato nazionale che internazionale. Il gruppo sta inoltre attivamente ricercando opportunità di M&A
per espandere il proprio ecosistema di aziende di software verticali per l'IA.
Banca Akros prevede che il fatturato netto crescerà a un CAGR di circa il 16% nel periodo 2025-2028 e che l'EBITDA rettificato raggiungerà un margine di circa il 35% entro il 2028. Prevede anche che il free cash flow
diventi positivo a partire dal 2026
, a supporto del rafforzamento del bilancio e dei continui investimenti nell'IA.
Al target price, la valutazione implica un EV/EBITDA
per l'esercizio 2027 pari a 9,6x, il che indica uno sconto di circa il 24%
rispetto al valore mediano dell'EV/EBITDA per l'esercizio 2027 dei peers
pari a 12,6x, in base ai consensus target.