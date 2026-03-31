RETI, via libera assemblea a bilancio, dividendo e collegio sindacale

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Reti , riunitasi in data odierna sotto la Presidenza della dott.ssa Ilenia Carnio, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un Utile Netto di 1,44 milioni di euro, in aumento del 14,1% rispetto a 1,27 milioni di euro nel 2024.



L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la seguente destinazione dell’utile d’esercizio come segue: 563.275,80 euro a riserva legale; distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a 0,060 euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire detto dividendo (record-date), il quale avrà come data di stacco il 13 aprile 2026, come data di legittimazione (record-date) il 14 aprile 2026 e come data di pagamento il 15 aprile 2026; destinare a riserva straordinaria il residuo.



Sono state, inoltre, presentate all’Assemblea degli Azionisti, la Relazione integrata sulla gestione 2025 e la Relazione annuale di Impatto 2025.



L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall’Assemblea con delibera assunta in data 31 marzo 2025, in considerazione del fatto che

l’autorizzazione all’acquisto ha durata di 18 mesi dalla data della relativa delibera assembleare e che, pertanto, andrebbe a scadere nel corso dell’esercizio 2026.



Deliberato inoltre la nomina del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2026-2028 e, pertanto, sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028. In particolare, sono stati eletti i candidati nell’unica lista depositata dall’azionista Paneghini Holding, titolare di 10.000.000 azioni ordinarie (pari all’80,01% del capitale sociale): Paola Castiglioni, Presidente; Matteo Cipriano, Sindaco effettivo; Dario De Rossi, Sindaco effettivo; Riccardo Rota, Sindaco supplente; Guido Senaldi, Sindaco supplente. L’Assemblea ha inoltre deliberato il compenso del Collegio Sindacale, fissandone il relativo emolumento.





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