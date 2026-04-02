Francoforte: rosso per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Knorr-Bremse, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Knorr-Bremse rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di medio periodo di Knorr-Bremse ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 98,83 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 100,5, mentre il primo supporto è stimato a 97,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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