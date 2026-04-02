Innovazione: ENEA brevetta dispositivo per monitorare gas inquinanti nell'aria

(Teleborsa) - ENEA ha messo a punto un innovativo dispositivo elettronico che misura gli inquinanti atmosferici gassosi in tempo reale. Oltre a permettere la misurazione di concentrazioni di gas disperse in atmosfera, consente l'osservazione costante della qualità dell'aria e la calibrazione o ricalibrazione di sensori elettrochimici per gas. Caratterizzato dal tasso di maturità tecnologica più alto (TRL 9), è composto da una scheda elettronica e almeno un sensore elettrochimico che genera un segnale alla presenza di gas.



"A differenza dei dispositivi di uso comune quello che noi abbiamo realizzato permette di utilizzare contemporaneamente fino a 4 sensori alla volta e di calibrarli senza ricorrere ai servizi di ricalibrazione offerti dalle case produttrici dei sensori", spiega l'inventore del brevetto Domenico Suriano, ricercatore ENEA del Laboratorio Modelli e misure per la qualità dell'aria del Dipartimento Sostenibilità presso il Centro Ricerche di Brindisi.



L'utilizzo contemporaneo dei sensori e la possibilità di una loro ricalibrazione senza modifiche della componentistica elettronica del circuito, caratteristica del nuovo dispositivo, permette un risparmio sia di tempo che economico



"L'originalità dell'invenzione sta nella struttura e nella configurazione del blocco analogico dell'elettronica abbinato col blocco digitale sullo stesso substrato della scheda – sottolinea Suriano –. Permette di ricalibrare il sensore senza alterare la tipologia del circuito o sostituire i componenti elettronici che caratterizzano i due parametri essenziali, ovvero, l'impostazione del livello di amplificazione delle correnti elettriche di uscita del sensore e l'impostazione del livello di zero elettronico del sensore".



Le potenzialità del dispositivo sono state oggetto di test in collaborazione con Arpa Puglia e il Joint Research Center della Commissione europea (JRC) a Ispra (Varese).

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