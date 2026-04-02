Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Londra: andamento sostenuto per Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Shell
Avanza il distributore di petrolio e gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.
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