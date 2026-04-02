Longino & Cardenal, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 2,50 euro per azione (dai precedenti 2,20 euro) il target price su Longino & Cardenal , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 205%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi per il 2026 pari a 36,35 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,95 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 5,4%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore delle vendite possa aumentare fino a 38,55 milioni di euro (CAGR 24-28: 3,0%) nel 2028, con EBITDA pari a 2,15 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 5,6%), in crescita rispetto a 1,46 milioni di euro del 2025 (pari al 4,1% di EBITDA margin). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP di debito pari a 1,98 milioni di euro.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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