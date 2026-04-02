Madrid: risultato positivo per Repsol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,17%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Repsol . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24,28 Euro. Primo supporto visto a 23,86. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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