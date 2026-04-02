Madrid: scambi negativi per Acerinox

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che mostra un decremento del 2,82%.



L'andamento di Acerinox nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 12,16 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12,32, mentre il primo supporto è stimato a 12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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