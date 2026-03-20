Madrid: andamento rialzista per Acerinox

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Analizzando lo scenario di Acerinox si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,99 Euro. Prima resistenza a 12,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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