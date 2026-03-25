Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,55%, rispetto a -0,41% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La situazione di medio periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12,58 Euro. Supporto visto a quota 12,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 12,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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