Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,55%, rispetto a -0,41% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





La situazione di medio periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12,58 Euro. Supporto visto a quota 12,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 12,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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