Madrid: positiva la giornata per Acerinox

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.



La tendenza ad una settimana di Acerinox è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12,48 Euro. Supporto visto a quota 12,25. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 12,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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