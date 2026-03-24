Omer, TP ICAP Midcap taglia target price con prospettive più prudenti

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 5,1 euro per azione (dai precedenti 5,5 euro) il target price su Omer , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo con un upside potenziale del 42%.



Gli analisti scrivono che Omer ha chiuso l'esercizio 2025 con risultati record e un margine resiliente nonostante l'aumento dei costi del personale. Una quota significativa della crescita è stata comunque trainata dal progetto Dolcevita, un contributo una tantum di circa 15 milioni di euro nel 2025, con un effetto residuo nel 2026.



L'azienda prevede un naturale rallentamento nel biennio 2026-2027, in quanto diversi programmi pluriennali entreranno nella fase finale (il progetto Caravaggio si concluderà a luglio), mentre il mercato si sta orientando verso ordini di media durata (3-4 anni), meno estesi rispetto al passato. La visibilità sui futuri contratti per l'alta velocità rimane limitata, ma un nuovo ciclo potrebbe iniziare dal 2027, supportato dai programmi europei; in particolare, Trenitalia ha annunciato l'intenzione di ampliare la flotta Frecciarossa (+78 treni aggiuntivi), segmento in cui Omer è già fornitore accreditato (con un ordine del valore di circa 20 milioni di euro).



Negli Stati Uniti, il progetto Metra entrerà in funzione a giugno 2026, con un incremento graduale e un contributo stimato di 4-5 milioni di euro all'anno a partire dal 2027. Il mercato nordamericano rimane un pilastro strategico del piano a medio termine, supportato da una solida pipeline di programmi di rinnovo del materiale rotabile.



"Continuiamo a considerare il titolo interessante e sottovalutato: viene scambiato a circa 11 volte gli utili previsti per il 2026, offre un dividend yield di circa il 5% (payout del 40%) e si prevede che generi un ROCE (Return on Capital Employed) del 17-18% nel periodo 2026-2027", si legge nella ricerca.

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