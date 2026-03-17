Garofalo Health Care, Equita taglia target price con risultati sotto attese e outlook debole

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 5,9 euro
per azione (-11%) il target price
su Garofalo Health Care
(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo la pubblicazione dei risultati 2025
.
Gli analisti parlando di risultati del quarto trimestre 2025 deboli
, guidati da una marginalità sotto le attese
(EBITDA margin 14,6%, -130bps YoY, vs 17% attesi) e impattata da due fattori: 1) perdite legate al costo dell’energia per 0,5 milioni di euro nella controllata Terme del Friuli Venezia Giulia (GHC non rinnoverà il contratto che scade ad aprile 2026); 2) sopravvenienza passiva (1,5 milioni di euro) legata a un sinistro del 2017 presso l’Aurelia Hospital (Roma).
Il management ha fornito una guidance per il 2026 inferiore alle attese
, ma il tono è stato tuttavia costruttivo
, sottolineando come la guidance rifletta principalmente uno slittamento temporaneo nel rilancio del perimetro di Roma (senza impatti sugli obiettivi di medio periodo). Il perimetro romano risente di alcuni slittamenti temporali a causa di problematiche burocratiche: il nuovo Centro Cuore dovrebbe aprire tra il primo e il secondo trimestre 2027 da precedente fine 2026 e la riorganizzazione di Città di Roma è ora attesa per l’estate 2026 da precedente aprile 2026. La guidance assume un andamento sostanzialmente stabile per il perimetro ex Roma e non incorpora in questa fase eventuali extra-budget che potrebbero essere allocati nel corso dell’anno, né la revisione del nomenclatore tariffario nazionale attesa entro fine 2026.
"Il quarto trimestre e la guidance 2026 risultano al di sotto le aspettative - si legge nella ricerca - Tuttavia, riteniamo che le iniziative avviate dal management possano consentire un rilancio organico dal 2027 (fatturato/EBITDA +2%/+5%). Il focus rimane sul perimetro romano, con il delay delle stime che riteniamo possa rappresentare un floor per i prossimi anni
".