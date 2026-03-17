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Garofalo Health Care, Equita taglia target price con risultati sotto attese e outlook debole

Finanza, Consensus
Garofalo Health Care, Equita taglia target price con risultati sotto attese e outlook debole
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 5,9 euro per azione (-11%) il target price su Garofalo Health Care (GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, confermando la raccomandazione "Buy" dopo la pubblicazione dei risultati 2025.

Gli analisti parlando di risultati del quarto trimestre 2025 deboli, guidati da una marginalità sotto le attese (EBITDA margin 14,6%, -130bps YoY, vs 17% attesi) e impattata da due fattori: 1) perdite legate al costo dell’energia per 0,5 milioni di euro nella controllata Terme del Friuli Venezia Giulia (GHC non rinnoverà il contratto che scade ad aprile 2026); 2) sopravvenienza passiva (1,5 milioni di euro) legata a un sinistro del 2017 presso l’Aurelia Hospital (Roma).

Il management ha fornito una guidance per il 2026 inferiore alle attese, ma il tono è stato tuttavia costruttivo, sottolineando come la guidance rifletta principalmente uno slittamento temporaneo nel rilancio del perimetro di Roma (senza impatti sugli obiettivi di medio periodo). Il perimetro romano risente di alcuni slittamenti temporali a causa di problematiche burocratiche: il nuovo Centro Cuore dovrebbe aprire tra il primo e il secondo trimestre 2027 da precedente fine 2026 e la riorganizzazione di Città di Roma è ora attesa per l’estate 2026 da precedente aprile 2026. La guidance assume un andamento sostanzialmente stabile per il perimetro ex Roma e non incorpora in questa fase eventuali extra-budget che potrebbero essere allocati nel corso dell’anno, né la revisione del nomenclatore tariffario nazionale attesa entro fine 2026.

"Il quarto trimestre e la guidance 2026 risultano al di sotto le aspettative - si legge nella ricerca - Tuttavia, riteniamo che le iniziative avviate dal management possano consentire un rilancio organico dal 2027 (fatturato/EBITDA +2%/+5%). Il focus rimane sul perimetro romano, con il delay delle stime che riteniamo possa rappresentare un floor per i prossimi anni".
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