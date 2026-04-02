Parigi: giornata depressa per Bouygues

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che presenta una flessione del 2,65% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Bouygues rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Bouygues mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50,06 Euro. Rischio di discesa fino a 49,31 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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