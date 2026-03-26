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Germania, Indice GFK in aprile
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26 marzo 2026 - 08.20
Germania,
Indice GFK in aprile pari a -28 punti
, in calo rispetto al precedente -24,8 punti (la previsione era -27,3 punti).
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