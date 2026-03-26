Milano 12:03
43.580 -0,99%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
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Londra 12:03
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Francoforte 12:03
22.659 -1,30%

Germania, Indice GFK in aprile

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Germania, Indice GFK in aprile
Germania, Indice GFK in aprile pari a -28 punti, in calo rispetto al precedente -24,8 punti (la previsione era -27,3 punti).
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