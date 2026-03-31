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Giappone: produzione industriale in calo a febbraio, atteso rimbalzo a marzo e aprile

Economia, Macroeconomia
Giappone: produzione industriale in calo a febbraio, atteso rimbalzo a marzo e aprile
(Teleborsa) - La produzione industriale giapponese mostra un andamento incerto. A febbraio la produzione risulta in calo, mentre il sondaggio sulle previsioni del manifatturiero indica un balzo delle attività a marzo e aprile.

Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato è stimato in calo del 2,1% su base mensile, dopo il +4,3% registrato a gennaio (rivisto dal +2,2%) in linea con le stime degli analisti.

Per il mese di marzo si prevede una crescita del 3,8%, mentre le stime a due mesi per aprile indicano una aumento del 3,3%.

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