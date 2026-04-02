Petrolio di nuovo verso i 110 dollari, upgrade degli analisti per Eni

(Teleborsa) - Il Brent
balza del 8,3% a 109,58 dollari al barile
e il WTI
del 8,6% a 108,78 dollari
- i maggiori rialzi giornalieri in tre settimane - dopo che Trump ha dichiarato
che gli Stati Uniti continueranno gli attacchi all'Iran
, alimentando i timori di interruzioni prolungate alle forniture globali. I prezzi
restano tuttavia al di sotto dei massimi di 119 dollari
toccati nelle prime settimane del conflitto.
Il rally del petrolio trascina l'intero comparto oil a Piazza Affari, con Eni
in evidenza anche grazie a una serie di revisioni al rialzo dei target price
da parte degli analisti. JPMorgan
ha portato il proprio obiettivo a 28 euro da 25, Berenberg
lo ha alzato a 22 da 17,50 euro, Citigroup
lo ha rivisto a 24 da 20,50 euro. Quest'ultima, pur mantenendo il rating "neutral" su Eni, ha spiegato il rialzo con una valutazione DCF su tre scenari macro che incorporano un prezzo del petrolio a 82,1 dollari al barile nel 2026, margini di raffinazione a metà ciclo dal 2027 e un cambio euro/dollaro di lungo periodo a 1,16. Citigroup ha avvertito però che "Eni presenta un costo del capitale proprio più elevato rispetto ad alcuni peer chiave" e che gli investitori devono considerare i rischi legati alla capacità di esecuzione.
Sul fronte dell'offerta nel frattempo si aggiungono due notizie dalla Russia
. Secondo tre fonti industriali citate da Reuters, gli attacchi ucraini alle infrastrutture portuali baltiche Ust-Luga
e Primorsk
hanno ridotto la capacità di export russo di circa 1 milione di barili al giorno, pari a un quinto del totale, rendendo imminenti tagli alla produzione. Il paese è il terzo produttore mondiale dopo Stati Uniti e Arabia Saudita.
Parallelamente, Mosca ha imposto un divieto di esportazione di benzina
fino alla fine di luglio, ufficialmente per garantire stabilità al mercato interno durante la stagione agricola e per far fronte ai rincari globali.(Foto: Raimond Castillo / Pixabay)