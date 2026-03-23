Male Technogym sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,11% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technogym rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Technogym resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 16,68 Euro. Supporto visto a quota 16,04. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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