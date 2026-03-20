Milano 10:35
43.988 +0,66%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:35
10.091 +0,27%
Francoforte 10:35
22.980 +0,61%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Technogym

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Technogym
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technogym rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Technogym ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,91 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18,42, mentre il primo supporto è stimato a 17,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```