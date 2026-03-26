Piazza Affari: performance negativa per Technogym

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -1,45% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Le tendenza di medio periodo di Technogym si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 17,24 Euro. Supporto stimato a 16,84. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 17,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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