Piazza Affari: balza in avanti Buzzi

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento , che avanza bene del 3,27%.



La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Buzzi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 42,91 Euro. Prima resistenza a 44,09. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 42,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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