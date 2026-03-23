Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento , che avanza bene del 2,54%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Buzzi evidenzia un declino dei corsi verso area 41,93 Euro con prima area di resistenza vista a 44,71. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 40,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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