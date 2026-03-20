Piazza Affari: scambi in positivo per Carel Industries
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con una variazione percentuale del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Carel Industries mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,15 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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