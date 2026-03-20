Piazza Affari: scambi in positivo per Carel Industries

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , con una variazione percentuale del 2,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Carel Industries mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,15 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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