Milano 2-apr
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Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto immobiliare italiano
In rialzo l'indice delle società immobiliari in Italia, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 10.026,37 punti.
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