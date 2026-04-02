Shell, in trattative avanzate con il Venezuela per sviluppo giacimenti gas

Berenberg alza il TP sul titolo

(Teleborsa) - Mattinata di acquisti per la major energetica Shell , con gli analisti di Berenberg che hanno alzato il prezzo obiettivo a 4100 pence dal precedente 3300 confermando la raccomandazione Buy.



Secondo quanto riferito da Reuters, Shell è in trattative avanzate con il governo venezuelano per espandere lo sviluppo del gas in diversi giacimenti offshore vicino a Trinidad e Tobago, puntando all’accesso a circa 20 trilioni di piedi cubi di riserve.



Il piano prevede di convogliare il gas a Trinidad per la lavorazione di GNL, aumentando la produzione presso Atlantic LNG dove Shell detiene una partecipazione chiave. Rimangono ostacoli, tra cui transizioni di partecipazioni da Chevron e complicazioni derivanti dalla proprietà legata alla Russia in alcuni dei giacimenti in discussione.







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