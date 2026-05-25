Phinance Partners e Credito Lombardo Veneto insieme per cartolarizzazione da 25 milioni per Microcredito di Impresa

Unica operazione del suo genere in Italia

(Teleborsa) - Phinance Partners, in qualità di Arranger, e Credito Lombardo Veneto (“Banca CLV”) hanno strutturato il rifinanziamento di una cartolarizzazione di prestiti di microcredito erogati da Microcredito di Impresa, il principale operatore tra gli iscritti all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.



Il microcredito è una forma di prestito di inclusione a beneficio di imprese deboli che, oltre a denaro a medio termine, ottengono una forma di tutoraggio per assisterle nella gestione finanziaria e operativa, con l’obiettivo di migliorarne le prospettive economiche. In considerazione della valenza sociale dello strumento, i prestiti con queste caratteristiche di ammontare non superiore a 75 mila euro, beneficiano di una garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia a favore del soggetto erogante.



L’operazione è stata strutturata attraverso il veicolo Beatrix gestito dal Master Servicer Banca Finint. Nella strutturazione dell’operazione, Phinance Partners ha introdotto una modifica degli advance level che consente il finanziamento non solo dei prestiti performing, ma anche di una quota di quelli non performing. Un’innovazione finalizzata a rendere coerente la struttura con i livelli di default dei prestiti di microcredito, superiori a quelli del mercato bancario.



Il finanziatore della tranche senior della cartolarizzazione è stato Credito Lombardo Veneto, istituto bresciano che, sotto la guida del neo amministratore delegato Paolo Gesa, con il team di finanza strutturata composto da Pietro Armati e Leonardo Miranda, sta intraprendendo un percorso di innovazione nel mercato della finanza strutturata, ampliando il modello di business da banca tradizionale a challenger bank.



La tranche junior, invece, sarà sottoscritta dallo stesso Microcredito di Impresa, con il risultato che l’operazione continuerà ad essere consolidata nel bilancio della società. L’operazione è stata avviata rifinanziando il portafoglio esistente e prevede un ramp up, con l’acquisto di nuovi prestiti che verranno erogati fino a giugno 2027, per un ammontare complessivo di titoli senior di 25 milioni di euro.



L’operazione è l’unica cartolarizzazione di prestiti di microcredito in Italia, confermando la strategia di Phinance Partners e di Banca CLV di ideare e strutturare operazioni innovative al servizio dell’economia reale, cui si aggiunge in questo caso anche la valenza sociale del settore del microcredito.



“Questa operazione conferma la nostra strategia di utilizzare la finanza strutturata come leva al servizio dell’economia reale, commenta Enrico Cantarelli, Managing Partner di Phinance Partners. Portare sul mercato la prima cartolarizzazione italiana di prestiti di microcredito significa creare un canale di funding stabile per imprese più fragili, con una chiara valenza sociale, con una struttura calibrata sul profilo di rischio tipico del microcredito”.



Il team di Phinance Partners che ha seguito l’operazione è composto dai partner Enrico Cantarelli e Riccardo Vanoli, insieme al Vice President Nicola Bonometti. Il team di Microcredito di Impresa era invece costituito dall’amministratore delegato Marco Ravaldi, dal CFO Lorenzo Limatola e dalla responsabile affari societari Sara Onofri.





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