Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Ribasso composto e controllato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in flessione dello 0,99% sui valori precedenti.
La situazione di medio periodo dell'indice MDAX resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 29.529,6. Supporto visto a quota 27.979,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 31.080.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)