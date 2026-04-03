Battaini (Prysmian): applicazioni militari dei droni accelerano domanda di fibra a livello globale

La guerra in Iran rappresenta "un’opportunità"

(Teleborsa) - "La guerra in Iran rappresenta per noi un'opportunità perché i paesi vogliono puntare sulle rinnovabili per essere autosufficienti". Lo ha detto Massimo Battaini, CEO di Prysmian , al programma Today della BBC.



Sulle sfide del 2026 tra tensioni commerciali, dazi, incertezze geopolitiche e pressioni, ha detto: "Ci piace questo tipo di contesto. È estremamente dinamico e volatile e genera molta pressione. Ma siamo l'unico player globale, il principale nel settore dei cavi per energia e telecomunicazioni. Questa pressione continua ci piace perché possiamo sfruttare la nostra presenza globale per gestire i rischi in alcuni paesi e massimizzare le opportunità. L'innovazione è il nostro principale punto di forza per rendere questa presenza attiva ed efficace".



"La flessibilità è oggi fondamentale a causa dei dazi e delle tensioni geopolitiche, del reshoring degli impianti produttivi, dei data center e dell'intelligenza artificiale - ha aggiunto - Inoltre, c'è una nuova tendenza: l'uso della fibra nei droni in ambito militare che ha ridefinito la domanda di fibra a livello globale. Tutto si muove molto rapidamente, ma grazie alla nostra presenza globale possiamo agire con grande agilità e flessibilità. È quello che caratterizza da sempre la nostra azienda: innovazione, agilità e flessibilità".



Sulla sicurezza, Battaini ha spiehato che "i cavi vengono interrati per motivi di sicurezza, così da evitare danni causati da ancore o attività di pesca. È difficile individuarli e sempre più clienti ci chiedono di aumentare la profondità di posa in mare per garantire maggiore sicurezza".



Sui costi legati all'inflazione, ha detto: "Trasferiamo i costi ai clienti, che capisco non sia piacevole, ma è una situazione temporanea. Allo stesso tempo lavoriamo sull'innovazione per ridurre i costi per i nostri clienti. Un paio di settimane fa abbiamo presentato un vero passo avanti nel settore energetico: abbiamo sviluppato un cavo in grado di trasmettere il 20% di energia in più allo stesso costo".

Condividi

```