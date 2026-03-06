HANetf quota su Borsa Italiana il primo ETF europeo pure-play sulla tecnologia dei droni

(Teleborsa) -, piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, ha(ticker: DRON), progettato per offrire agli investitori un'esposizione pure play alle società globali impegnate nello sviluppo, nella produzione o nell'operatività di droni e tecnologie di veicoli aerei senza pilota (UAV).La tecnologia dei droni ha attirato l'attenzione globale per il loro ruolo nei conflitti moderni, dall'Ucraina al Medio Oriente, ma secondo HANetf lee si basano su altri due pilastri fondamentali: l'utilizzo da parte delle istituzioni pubbliche e per la sicurezza civile (inclusi il monitoraggio delle frontiere, la risposta ai disastri climatici, il controllo delle infrastrutture e i servizi di emergenze) e l'adozione commerciale e industriale (che comprende applicazioni nell'agricoltura e nella sorveglianza industriale).L'ETF quotato oggi, progettato per includere società con un'esposizione significativa allo sviluppo, alla produzione e alle tecnologie abilitanti dei sistemi aerei senza pilota. A differenza degli indici aerospaziali o della difesa più ampi, la metodologia distingue tra aziende pure-play focalizzate sui droni e operatori diversificati."Si prevede che l'utilizzo commerciale dei droni crescerà più rapidamente della domanda militare nel prossimo decennio, con un'accelerazione dell'adozione nei settori delle costruzioni, delle ispezioni industriali, dell'agricoltura e della logistica, dove i droni offrono capacità di sorveglianza dettagliata e soluzioni di trasporto a costi inferiori", ha detto