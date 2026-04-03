Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,91% alle 04:50

Il Nikkei 225 allunga a 52.938,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,91% alle 04:50
Risultato positivo dello 0,91% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 52.938,62 punti.
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