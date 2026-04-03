Dabur prevede crescita moderata nel quarto trimestre, spinta dalla domanda rurale e dalle riforme fiscali

(Teleborsa) - Dabur India ha annunciato di prevedere una crescita dei ricavi consolidati nel quarto trimestre a un ritmo medio, a una cifra, sostenuta da condizioni macroeconomiche favorevoli e da una ripresa della domanda nei mercati indiani.



L’azienda, con sede a Ghaziabad, ha indicato che sia l’utile operativo sia l’utile netto dovrebbero crescere più velocemente rispetto ai ricavi, segnalando un miglioramento della redditività. La crescita è stata favorita anche dalle recenti riforme della della tassa sui beni e servizi (Goods and Services Tax, GST), che hanno stimolato i consumi dopo un periodo di rallentamento dovuto all’inflazione.



Nel dettaglio, il segmento home & personal care dovrebbe registrare una crescita a doppia cifra, trainata soprattutto dagli oli per capelli e dai prodotti per l’igiene orale. Anche il comparto food & beverage mostra segnali positivi, con il business culinario atteso in forte espansione. Più contenuta invece la performance del settore healthcare, previsto in crescita a una cifra bassa.



Un elemento chiave del trimestre è stato il rafforzamento della domanda nelle aree rurali, che continua a superare quella urbana, sebbene il divario si stia progressivamente riducendo. Dopo una fase di stabilizzazione del commercio, il sentiment dei consumatori è migliorato in modo diffuso.



L’intero settore FMCG (dei beni di largo consumo) ha beneficiato di questo contesto: i volumi di vendita sono stimati in aumento tra il 9% e il 10% nel trimestre di dicembre, rispetto al 7,1% dell’anno precedente. Parallelamente, anche altri operatori come Marico hanno riportato performance solide, con una crescita sostenuta sia nel mercato domestico che internazionale.



I dati di mercato confermano il trend: la crescita del valore nelle aree rurali continua a superare quella urbana, mentre le città mostrano segnali di recupero. Questo equilibrio tra domanda rurale e urbana sarà determinante per sostenere la crescita del settore nei prossimi trimestri.

Condividi

```