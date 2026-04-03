Fabbrica di San Pietro aderisce a Italia Virtute

(Teleborsa) - La Fabbrica di San Pietro, lo storico Ente Vaticano che si occupa della conservazione e della valorizzazione della Basilica Papale di San Pietro, aderisce a Italia Virtute.



La "centrale rischi onlife" Italia Virtute misura l’effettivo grado di fiducia meritato sia da operatori economici, sia da consumatori. È un efficace strumento di selezione dei fornitori e di qualificazione degli operatori economici, per i quali attesta il merito reputazionale, utile per ottenere punteggi premiali nelle procedure di gara.





Per Eduardo Marotti, presidente Crop News, associazione non profit editrice dell’omonimo periodico online che pubblica i rating reputazionali incontrovertibili, "Italia Virtute coniuga etica con AI. La profilazione reputazionale dei fornitori è garantita sia da certificati pubblici e documenti verificati, di cui è possibile effettuare il download, sia dal controllo ibrido di un algoritmo "umanizzato" (trasparente, inclusivo, imparziale) sviluppato da Mevaluate Holding e dalla supervisione umana"





Italia Virtute è supportata sia dal Fondo per la Repubblica Digitale nell’ambito di iniziative dedicate alla formazione digitale innovativa di nuovi professionisti della reputazione incontrovertibile (Ram e Rater associati Apart ai sensi della legge 4/2013), sia dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Vaticano.

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