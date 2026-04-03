Milano 2-apr
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Londra 2-apr
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Francia, Produzione industriale (MoM) in febbraio

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Francia, Produzione industriale (MoM) in febbraio
Francia, Produzione industriale in febbraio su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -0,1%).

(Foto: di Pexels da Pixabay)
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