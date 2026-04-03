New York: movimento negativo per Carnival

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che presenta una flessione del 3,54% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' S&P-500 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo di Carnival ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,15 USD. Supporto a 25,03. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 27,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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