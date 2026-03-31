New York: sviluppi positivi per Carnival
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che tratta in rialzo del 4,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carnival evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carnival rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Carnival, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24,58 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25,36 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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