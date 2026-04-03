Russia, il settore servizi si contrae per la prima volta in sei mesi

(Teleborsa) - Il settore dei servizi in Russia ha registrato a marzo la prima contrazione in sei mesi, con la domanda in rallentamento e i nuovi ordini praticamente stagnanti, secondo quanto emerge dall’indice PMI di S&P Global.



L’S&P Global Russia Services PMI Business Activity Index è sceso a 49,5 a marzo da 51,3 a febbraio, superando il livello critico di 50 che separa crescita e contrazione.



Il nuovo business è rimasto sostanzialmente invariato dopo quattro mesi consecutivi di espansione, con alcune aziende che hanno citato minore potere d’acquisto dei clienti, maggiore incertezza e perdita di lavoro legata al conflitto in Medio Oriente.



L’occupazione è diminuita per il secondo mese consecutivo, segnando il calo più rapido da gennaio 2023, mentre le aziende hanno ridotto il personale per contenere i costi e compensare le vendite moderate.



Le pressioni sui prezzi si sono ulteriormente allentate rispetto ai picchi dovuti all’IVA di gennaio. L’inflazione dei costi di input ha rallentato per il secondo mese consecutivo, pur restando tra le più elevate dall’inizio del 2025, mentre l’inflazione dei prezzi di vendita è scesa al minimo degli ultimi tre mesi.



Gli ordini inevasi sono aumentati per il sesto mese consecutivo, anche se a un ritmo più lento. Le imprese si sono dichiarate più ottimiste sulle prospettive produttive nei prossimi 12 mesi rispetto a febbraio, ma il livello di fiducia resta tra i più bassi degli ultimi tre anni.



Il S&P Global Russia Composite PMI Output Index è sceso a 48,8 a marzo da 50,8 a febbraio, segnalando un nuovo calo dell’attività del settore privato, con contrazioni sia nella produzione sia nei servizi.

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