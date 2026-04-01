KKR punta a delistare Taiyo: offerta da 3,2 miliardi di dollari per il gruppo giapponese

Proposta a premio del 117%, via libera del board e dei principali azionisti

(Teleborsa) - KKR & Co. ha annunciato un’offerta pubblica d’acquisto per Taiyo Holdings, in un’operazione che valuta il gruppo giapponese circa 500 miliardi di yen (3,2 miliardi di dollari).



Il fondo statunitense intende offrire 4.750 yen per azione, pari a un premio del 117% rispetto al prezzo medio degli ultimi sei mesi prima delle indiscrezioni sul processo di vendita rilanciate anche da Bloomberg News.



Oggi alla borsa di Tokyo, il titolo Taiyo ha chiuso in calo del 5,7% a 4.700 yen, il livello più basso dal 22 dicembre.



Secondo il comunicato diffuso, il consiglio di amministrazione di Taiyo sostiene l'operazione, insieme al principale azionista DIC Corp., al gestore patrimoniale Kowa Co. e ai fondi di Oasis Management. Complessivamente, questi investitori rappresentano circa il 42,2% del capitale.



La famiglia fondatrice ha inoltre manifestato l’intenzione di reinvestire nel veicolo che controllerà la società una volta completato il delisting.



Già a febbraio, fonti vicine al dossier avevano indicato che le parti erano nelle fasi finali della trattativa, con un prezzo atteso inferiore ai 6.000 yen per azione, livello a cui il titolo scambiava all’epoca.



(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)

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