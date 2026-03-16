USA: NAHB, migliora leggermente la fiducia dei costruttori a marzo

(Teleborsa) - Sale leggermente la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A marzo, il dato si è attestato a 38 punti dai 37 stimati dagli analisti e contro i 37 punti rilevati nel mese precedente (rivisti da 36).



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è salito di un punto a quota 42, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è salito di 2 punti a 49 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è salito di 3 punti a quota 25.



L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.



"L'accessibilità economica per acquirenti e costruttori rimane una delle principali preoccupazioni – ha affermato Bill Owens, presidente della NAHB, costruttore e ristrutturatore di case di Worthington, Ohio –. Molti acquirenti sono ancora indecisi in attesa di tassi di interesse più bassi e a causa dell'incertezza economica. I costruttori si trovano ad affrontare costi elevati per terreni, manodopera e costruzione e quasi due terzi continuano a offrire incentivi alle vendite nel tentativo di stabilizzare il mercato".



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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