USA, PMI servizi marzo rivisto al ribasso

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 49,8 punti nel mese di marzo contro una stima preliminare di 51,1, e risulta in calo rispetto ai 51,7 del mese precedente.



L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma tuttavia al di sotto la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.



Peggiora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 50,3 punti, in calo dai 51,4 punti della stima preliminare e rispetto ai 51,9 punti di febbraio.

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