Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 18:04
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Dow Jones 18:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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USA, PMI Chicago in marzo

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USA, PMI Chicago in marzo
USA, PMI Chicago in marzo pari a 52,8 punti, in calo rispetto al precedente 57,7 punti (la previsione era 54,8 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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