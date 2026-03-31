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USA, PMI Chicago in marzo
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31 marzo 2026 - 15.50
USA,
PMI Chicago in marzo pari a 52,8 punti
, in calo rispetto al precedente 57,7 punti (la previsione era 54,8 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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