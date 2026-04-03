Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

USA, PMI servizi in marzo

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USA, PMI servizi in marzo
USA, PMI servizi in marzo pari a 49,8 punti, in calo rispetto al precedente 51,7 punti (la previsione era 51,1 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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