Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

PMI composito USA in marzo

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PMI composito USA in marzo
USA, PMI composito in marzo pari a 50,3 punti, in calo rispetto al precedente 51,9 punti (la previsione era 51,4 punti).
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