Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 20:12
24.091 -0,40%
Dow Jones 20:12
46.304 +0,21%
Londra 17:40
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Francoforte 17:35
22.637 -0,07%

PMI servizi USA in marzo

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PMI servizi USA in marzo
USA, PMI servizi in marzo pari a 51,1 punti, in calo rispetto al precedente 51,7 punti (la previsione era 52 punti).
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