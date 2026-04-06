Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido 0%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10.592,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 10.123,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11.061,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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