Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Prepotente rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.648,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.339,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.956,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)