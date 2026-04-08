Milano 9:22
47.132 +3,79%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 9:22
10.614 +2,56%
24.037 +4,87%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Prepotente rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.648,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.339,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.956,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```