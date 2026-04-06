New York: in forte denaro Micron Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di microchip , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Micron Technology ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 389,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 403,8, mentre il primo supporto è stimato a 374,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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