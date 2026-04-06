New York: in forte denaro Micron Technology
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di microchip, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Micron Technology ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 389,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 403,8, mentre il primo supporto è stimato a 374,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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