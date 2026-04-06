New York: senza freni Seagate Technology

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,44%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,51%, rispetto a +4,33% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 474 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 453,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 494,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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