New York: si concentrano le vendite su Workday

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , in flessione del 2,04% sui valori precedenti.



Il movimento di Workday , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo di Workday rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 132,1 USD, mentre i supporti sono stimati a 127,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 136,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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