Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
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Dow Jones 6-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un timido -0,14%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8729, con il supporto più immediato individuato in area 0,8717. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8713.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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